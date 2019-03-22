ما سرّ نشاط قوى الأمن في الضاحية؟

علِم “لبنان 24” من مصادر مطلعة أن قوى الأمن الداخلي زادت من عملياتها في الضاحية الجنوبية بعد تواصل مسبق بين “حزب الله” والمعنيين في وزارة الداخلية، وقضى برفع الغطاء الكامل من قبل الحزب على جميع المخالفين ضمن نطاق الضاحية الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن رفع الغطاء شمل إزالة المخالفات، ومنع مخالفات البناء، وتوقيف الدراجات النارية إضافة إلى حجز جميع الآليات المخالفة.

ولفتت المصادر إلى أن نشاط مفرزة السير الذي بات واضحاً في الضاحية الجنوبية، ستتبعه إجراءات أمنية قاسية تطال جميع المخلين بالأمن، من فارضي الخوات إلى مروجي المخدرات..