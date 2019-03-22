هذا ما قاله بري لبومبيو عن “حزب الله” والحدود البحرية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العقوبات الاميركية على “حزب الله” وتداعياتها السلبية على لبنان، بالاضافة الى أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان وضرورة معالجة الحدود البحرية.

وقال بري لبومبيو: “حزب الله” هو حزب لبناني موجود بالبرلمان وفي الحكومة ومقاومته ومقاومة اللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية.



وعن العقوبات الأميركية على “حزب الله”، لفت بري الى أن “القوانين التي أقرها مجلس النواب تطابق القوانين الدولية وتؤمن الشفافية في التداول المالي على الصعد كافة”.