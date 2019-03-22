هذه مرتبة لبنان العالمية في الرّياضيات!

أصدر “المركز التربوي للبحوث والإنماء” ملخّصاً لدراسة “TIMSS Advanced” التي شارك فيها طلاب لبنانيون في العام 2015.

والمعلوم أن دراسة اختبار “TIMSS Advanced” هي دراسة دولية توفّر معلومات حول إنجاز الطلاب في الصف الثاني عشر في مادتي الرياضيات والفيزياء في جميع أنحاء العالم.

وقد حقق الطلاب الروس والطلاب اللبنانيون (فرع العلوم الصف الثالث الثانوي) أفضل أداء في عام 2015 في مادة الرياضيات وكانا الوحيدين من بين البلدان المشاركة اللذين حققا إنجازاً أعلى من متوسط مقياس علامات “TIMSS Advanced” في الرياضيات.



فقد نال لبنان متوسطاً تقييمياً عالياً بلغ 532 علامة أيّ بارتفاع 32 نقطة عن متوسط المقياس العالمي واحتلّ المرتبة الثانية عالمياً بين 16 دولة مشاركة، في حين أن روسيا شاركت في مجموعتين وقد نالت المجموعة الأولى التي تابعت برنامجاً تعليمياً مكثفا (6 ساعات أسبوعياً) 540 علامة ونالت المجموعة الأخرى التي تابعت البرنامج التعليمي العادي 485 علامة.

كذلك نالت الولايات المتحدة الأميركية 485 علامة. وهذه النتائج يمكن أن تعكس حسن تعليم مادة الرياضيات في الصفوف الثانوية في المنهج اللبناني مع التوجهات العالمية في تعليم هذه المادة.

غير أنه من الضروري الإشارة الى أن العيّنة قد تم اختيارها من الصف الثالث الثانوي فرع العلوم العامة حصرياً، نظراً لملاءمة منهج الرياضيات في هذا الفرع مع متطلبات الإختبار. وقد طاولت هذه الإختبارات تقييم المعارف “KNOWING” والتطبيق “APPLYING” والتفكير “REASONNING” كما وفّرت بيانات مرجعية تساعد في تحليل النتائج وربطها ببعض المؤشرات الخاصة بكل من الطالب والأستاذ والتلميذ.