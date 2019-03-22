هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار محلية في المناطق الداخلية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة تكون غزيرة احيانا في المناطق الشرقية للبلاد.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار محلية في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في الفترة المسائية كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1400 متر في بعض المناطق.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الارز من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 9 الى 20 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 604,1 ملم 1029,0 ملم 732,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 436,3 ملم 906,8 ملم 733,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 428,7 ملم 900,1 ملم 549,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 772,5 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,41 ساعة غروب الشمس:17,50