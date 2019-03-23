الى الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.. خبر سار من وزير المالية!

أعلن وزير المالية حسن أبو خليل أن “لا ضرائب جديدة على المواطنين، ولا تحميل أعباء جديدة الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود”.

وقال “اتفقنا على جملة من التخفيضات على موازنات الوزارات في كل المجالات التي يمكن فيها التخفيض”، مشيراً الى إبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات بضرورة وقف الحجز لمختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والأجور:، لافتاً الى أن “تعويض النقل المؤقت لا علاقة له بالدفع ولا علاقة له بالسيولة، ولا علاقة له بالجلسة بين الحاكم والمصارف”.

وتابع: “هذا إجراء إداري داخل وزارة المالية مرتبط بالحد من الإنفاق، حتى لا نصل إلى مناقشة الموازنة في الحكومة ومجلس النواب وتكون الوزارات والادارات قد عقدت نفقاتها وحجزت أموالها وبالتالي لا يعود هناك امكانية للقيام بالتخفيضات الضرورية”.