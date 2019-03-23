“برد اذآر بقص المسمار” .. استعدوا لمنخفض جوي جديد بهذا اليوم: الثلوج عائدة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في دائرة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة تشتد مساء خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

ملاحظة: تحتفل “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” بعيد الأرصاد الجوية العالمية اليوم 23 آذار 2019 ويأتي هذه السنة تحت عنوان: “الشمس،الأرض والطقس”.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية خاصة فترة بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة تشتد مساء خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع1800 متر وما فوق.

الإثنين: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة محليا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا.