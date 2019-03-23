تدابير سير بمناسبة سباق في النبطية يوم غد الأحد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلي:

يُقام يوم الأحد 24/3/2019 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 12.00، سباق ضاحية للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة في محافظة النبطية، يُشارك فيه حوالي (1000) طالب وطالبة وسيحضره عدد كبير من الفعاليات.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدابير السير التالية:



منع مرور السير في الأماكن التالية:

مركز كامل يوسف جابر-مفرق زبدين – طريق زبدين العام – استراحة النانا – السرية القديمة – مستشفى الجنوب القديمة – الساحة العامة لمدينة النبطية – شارع السراي الحكومي تمثال الصباح – شارع فقيه – تقاطع فقيه – السرية القديمة – النانا مروراً بطريق زبدين حتى مركز كامل يوسف جابر.

على ان تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

على المواطنين العابرين الى مدينة النبطية أن يحوّلوا خط سيرهم -اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور – على الشكل التالي:

مثلث بئر القنديل – صيدلية حمدان باتجاه طريق مرجعيون القديمة – دار المعلمين او حي المسلخ – جادة الرئيس نبيه بري – دوار كفرمان وبالعكس.

من مثلث الكفور تول كفرجوز باتجاه بلدة زبدين – محطة القبيسي – شوكولا ليندا – زبدين – شوكين وبالعكس.

من كفرجوز ابار فخر الدين باتجاه العبارة – حي المشاع – حي البياض للداخلين الى حي البياض في مدينة النبطية.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.