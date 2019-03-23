منخفض عملاق وعاصف سيطال لبنان: أمطار غزيرة ورعود وبرَد وثلوج

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس الدافئ يستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد وسرعان ما سينقلب الى بارد وممطر حتى بعد ظهر الإثنين.

في التفاصيل: يتمدّد منخفض البحر الأحمر من وسط افريقيا نحو شبه الجزيرة العربية وسيشمل الدول العربية كافة، فتتراجع قيم الضغط الجوي فوق شمال المملكة السعودية الى 999hpa، الأمر الذي سيستقطب الرياح الشمالية الباردة من البحر الأسود وبحر قزوين، نحو شبه الجزيرة العربية ودول الخليج وسيناء ومصر فتتراجع درجات الحرارة في لبنان وسوريا وفلسطين بمعدل يتراوح بين 3 و 5 درجات مئوية، وتشير الأقمار الصناعية إلى انّ الرياح الشمالية الباردة سوف تصطدم بتيارات مدارية ساخنة ورطبة، تتجه من المحيط الهندي نحو بحر العرب وشمال المملكة السعودية، الأمر الذي سيشكل منخفضاً عملاقاً وعاصفاً سيطال سوريا ولبنان بمناطقه البقاعية والشمالية والجنوبية، وفلسطين والأردن وتكون فعاليته القصوى فوق العراق وايران والكويت وشمال المملكة السعودية ومن ثم ينحرف نحو قطر، وسينتج عن تصادم التيارات المتضاربة، تساقط غزير للأمطار والبرَد والثلوج على الجبال التي تعلو 1300 متر مصحوبة بعواصف رعدية، كما ستهدد السيول المدمرة والفيضانات مناطق واسعة بين بغداد واربيل وغرب ايران وقطر.



طقس الأحد، غائم وممطر بعد الظهر بخاصة في البقاع الأوسط والشمالي مع عواصف رعدية وتتساقط الثلوج ليلاً وفجر الاثنين على المرتفعات 1300/1400 متر.

الحرارة على الساحل: 17/11

في البقاع: 11/4

الجبال 1200 متر: 7/3

الضغط الجوّي: 1003hpa

الرطوبة: 88%

الرياح: شمالية الى شمالية غربية باردة ليلاً بسبب الكتلة القطبية التي ما تغطي شمال تركيا، سرعتها 10 الى 40 كلم في الساعة.

يستقر منخفض البحر الأحمر بقيمه المتدنية فوق شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط حتى نهاية الأسبوع، فتتهيأ الأجواء للمنخفض الإيسلاندي الذي سيوجّه المنخفضات الأطلسية نحو الشرق الأوسط وتركيا اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل من شمال اوروبا.