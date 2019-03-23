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منع صحافية مغربية من دخول لبنان!

المصدر: ليبانون ديبايت 0

منع الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الصحفية المغربية نورا فواري من دخول لبنان، على خلفية زيارتها لاسرائيل في وقت سابق.

وقالت فواري على صفحتها على “فيسبوك”، “الامن في مطار رفيق الحريري يمنعني من دخول الأراضي اللبنانية بسبب زيارة سابقة الى إسرائيل”.

واضافت: “قضيت الليلة في غرفة باردة رفقة فلسطينية، (يا محاسن الصدف) طبعت على جوازها تأشيرة إسرائيلية، قبل أن “أرحل” بعد ساعات طويلة من الانتظار وتحقيق عبيط وأسئلة بليدة صوب إسطنبول، حيث سأقضي ليلة كاملة إلى حين موعد طيارة البيضاء، محتجزة تماما مع المزورين و”الحاركين” والذين انتهت مدة إقاماتهم، من كل بلدان العالم”.

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