من بريطانيا الى لبنان.. المُدمرة “HMS Dragon” تصل بعد 3 أيام وهذه مهمتها!

ذكرت وكالة “سبوتنيك” أن لبنان ينتظر في الأيام الثلاثة المقبلة وصول المدمرة البريطانية “HMS Dragon” التي تزور بيروت للمرة الأولى وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات البريطانية واللبنانية.

وأشارت الوكالة الى ان “السفينة الملكية ستستضيف العديد من الفعاليات، أهمها التدريب مع البحرية اللبنانية وعرض للقدرات البحرية البريطانية للبنانيين”.

من جهته، رحب وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بالزيارة مؤكدا أن زيارة السفينة الملكية البريطانية هي إشارة “لالتزامنا المستمر بلبنان قوي ومستقر، وهو شريك موثوق به”، بحسب قوله.