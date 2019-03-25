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إسرائيل تنذر المستوطنين: “دوي انفجارات سيسمع قريبا”

المصدر: وكالات 0

أنذرت السلطات الإسرائيلية المستوطنين في غلاف غزة بأن دوي انفجارات سيسمع قريبا بسبب شن الجيش غارات على القطاع ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب.

وأكدت إدارة مجلس سدوت النقب للمستوطنين أن دوي انفجارات سيسمع قريبا ضمن إطار تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات هجومية، داعية المستوطنين إلى التحلي باليقظة والتأهب والخضوع لتوجيهات أمنية والتوجه إلى ملاذات آمنة في حال تشغيل صفارات الإنذارات للدفاع الجوي والبقاء في المكان على مدى 10 دقائق على الأقل.

كما تم فتح الملاجىء للمستوطنين الإسرائيليين في محيط وداخل مدينة عسقلان.

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