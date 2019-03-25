المنخفض الجوي ينحسر والثلوج على ارتفاع 1500 متر.. اليكم طقس الأيام المقبلة

أشارت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني الى أن المنخفض الجوي ينحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بدءا من صباح اليوم ويتحول الى طقس متقلب. كما توقعت ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية.



الطقس المتوقع في لبنان

اليوم الإثنين غائم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية.

الأربعاء: غائم دون تعيل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في فترة بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق.