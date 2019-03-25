بينها واحد لا تعرفونه.. إليكم مطارات لبنان الـ5! (صور)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا مدرج مطار بعدران في الشوف، والذي لا يعلم كثيرون بوجوده.

صورة التقطت فجراً في المطار تثير ضجة.. أين السقف؟



كذلك هناك مطارات عسكرية وهي: مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض (مطار القليعات).

ويُضاف هذا المطار إلى المطارات السابقة ليكون الخامس في لبنان، وهو غير مستعمل، وقد أنشأه الفرنسيون خلال فترة الإنتداب، وساهم بترميمه وتوسيعه رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط خلال سبعينيات القرن الماضي، وقد أقيم بجواره مطعم وبيوت ضيافة خشبية، تستقبل الزوار وتؤمن لهم المنامة والراحة في هذه الطبيعة الخلابة المطلة على جبال الباروك وغالبية قرى الشوف.