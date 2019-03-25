تسريب فيديو فاضح بإحدى الجامعات اللبنانية.. والقضاء يتحرك!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأنّ طالباً بإحدى الجامعات اللبنانية العريقة سرّب فيديو فاضحاً يظهُر فيه برفقة إحدى الطالبات زميلاته في أوضاع مشينة.

وفي التفاصيل أنّ الشاب قام بتسريب الفيديو انتقاماً من زميلته بعد انفصالها عنه، في حين تحدّث البعض عن أنّه حمّله على أحد المواقع الإباحية عن سابق إصرار وعزم، ما دعا طلاب الجامعة إلى توقيع عريضة تدعو إلى فصل الطالب مسرّب الفيديو، بسبب انتهاكه خصوصية حياة زميلته الخاصة وتعريضها للخطر ومسّه الجامعة وطلابها.



ويأتي في العريضة إشعاراً بأنّ الجامعة لجأت إلى السلطات القضائية وطالبت بأن تأخذ العدالة مجراها. وتردّد لاحقاً أنّ عميد الجامعة اتخذ قراراً بفصل الطالب المذكور.

من جهتهم، تضامن طلاب الجامعة مع زميلتهم، حيث دعوا إلى الوقوف إلى جانبها لا سيما أنّ العقلية الذكورية تتحكم المجتمع اللبناني.

يُشار إلى أنّه سبق لطالب بإحدى الجامعات أنّ سرّب ملف “PDF” عبر “واتساب” روى فيه قصة خيانة حبيبته العام الفائت. ووضع الطالب في الملف مقتطفات من المحادثات التي أجراها مع الطالبة بالإضافة إلى صور له برفقتها.

ماذا يقول القانون؟

يُذكر أنّ المادة 650 من قانون العقوبات تنص على أنّ “كلّ من هدّد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة، عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة”.