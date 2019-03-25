حادثة غامضة بالشويفات.. مجهولون اقتحموا احدى المستشفيات وأخرجوا مصابين بالقوة

ادخلت فتاتان مصابتان بحالة panic attack هلوسة وعصبية وهستيريا الى إحدى مستشفيات بشامون – الشويفات، على متن سيارة مجهولة المواصفات بتاريخ 2019/03/23، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24”.

ثم حضرت ثلاثة دوريات من الصليب الأحمر كل دورية محملة بشخصين مصابين من ذكور وإناث بنفس الإصابة وتترواح اعمارهم بين 15 و16 و 17 سنة وعرف من المصابين “م. خ.” (2002) و “م. س.” (2003)، و”م. م.” وصرحوا انهم كانوا داخل مدينة ملاهي.

وعندما عمدت إدارة المستشفى بالإتصال بالقوى الأمنية رفض الأشخاص المصابين بإبلاغ قوى الأمن مما دفع أحدهم للإتصال بأشخاص مجهولين. وبعد حوال 20 دقيقة حضر 30 شخصا على متن باص كبير مسجل بإسم إحدى المدارس في صيدا وبحوزتهم سكاكين وعصي وشفرات حيث دخلوا الى المستشفى واخرجوا المصابين منها بالقوة وعمدوا على كسر الباب بالرغم من محاولة رجال الأمن منعهم من الخروج بسبب إصابتهم وفروا الى جهة مجهولة.