عون غادر إلى موسكو في زيارة رسمية

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت عند التاسعة والنصف صباح اليوم الإثنين، متوجهاً إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية.

ويرافق عون في زيارته، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون هاشم، على أن ينضم إلى الوفد في موسكو سفير لبنان لدى روسيا السفير شوقي بو نصار.



وسيلتقي عون خلال زيارته كبار المسؤولين الروس، وفي مقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيبحث معهم العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط في ضوء المستجدات الأخيرة، والسعي إلى إيجاد حلّ لمسألة النازحين السوريين.