قوى الامن: توقيف سائق دراجة صدم فتاة وهدد بتفجير قنبلة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 23/3/2019، واثناء اقامة حاجز من قبل قوى الامن في محلة السفارة الكويتية، اقدم سائق دراجة آلية على الفرار بعكس وجهة السير وصدم فتاة.

على الاثر طارده احد العناصر واوقفه، غير ان المشتبه به قاوم وتعارك مع الشرطي، وهدد بتفجير قنبلة يدوية، ما ادى الى فراره والتسبب في حالة ذعر وهلع في نفوس المواطنين. بناء عليه، كثفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت من توقيفه ويدعى: – ح. د.(مواليد عام 1973، لبناني)



وضبطت بحوزته قنبلة يدوية عدد 2، وسكين وكمية من المخدرات، فيما التحقيق جار باشراف القضاء المختص”.