هذا ما ينتظركم على جسر جلّ الديب الليلة!

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “ستقوم الشركة المتعهّدة بإنشاء جسر جل الديب بإزالة البلوكات على المسلك الشرقي للجسر المذكور، اعتباراً من الساعة 22:00 من تاريخ اليوم 25/03/2019 لغاية الساعة 1:00 من تاريخ 26/03/2019، وسيتمّ إقفال مسرب من الطريق على أن تبقى مفتوحة أمام حركة السير.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.