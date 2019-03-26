آذار سيودعنا بأيام كانونية وسنستقبل نيسان بطقس عاصف وممطر

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان العملاق الإفريقي ثار ونَشُطت قيم ضغطه المتدنية فوق مصر وشبه الجزيرة العربية وسيطرت على العراق وايران وبحر العرب والخليج العربي، انّه منخفض البحر الأحمر المداري، الذي استقطب نحو شمال المملكة السعودية الرياح الشمالية الباردة من روسيا، والرياح الاستوائية الرطبة الدافئة من المحيط الهندي، فاصطدمت فوق جنوب العراق ببعضها البعض، وتشكل منخفض عاصف وعملاق وصلت رطوبته الى 100% بين ايران والعراق وقيم ضغطه الى 994hpa، فهطلت امطار طوفانية، وسببت سيولاً مدمرة وفيضانات اغرقت مساحات شاسعة من الاراضي الإيرانية، وحاصرت آلاف المنازل، وستطال قيم ضغط منخفض البحر الأحمر في الأيام المقبلة الحوض الشرقي للبحر المتوسط، الأمر الذي سيسهل انحراف منخفضات “الايسلاندي” نحو المنطقة مع الرياح الشمالية الباردة، فيودّعنا آذار بأيام كانونية ونستقبل نيسان بطقس عاصف وممطر وبارد.



طقس يوم الأربعاء في لبنان:

غائم يتحوّل الى ممطر وتشتد غزارة الأمطار ظهراً بخاصة في الجنوب اللبناني مع عواصف رعدية وثلوج فوق 1500 متر، تترافق مع هطول للبرد على السواحل.

الحرارة على الساحل: 16/12

في البقاع: 10/5

الجبال 1200 متر: 7/4

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: 82%

الرياح: جنوبية غربية باردة سرعتها 35 كم في الساعة.