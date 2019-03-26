الأمطار عائدة.. برق ورعد في الأيام المقبلة

قالت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني إن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. وتوقعّت ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع رياح ناشطة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترتين الصباحية والمسائية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الارز من -5 الى 6 درجات، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 605,4 ملم 1029,0 ملم 744,0 ملم

بيرو 0,0 ملم 438,5 ملم 906,8 ملم 751,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 428,7 ملم 901,9 ملم 566,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 773,1 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,32 ساعة غروب الشمس: 17,55