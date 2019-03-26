لتأمين كلفة علاج الشابة «آلاء» المصابة بالسرطان: شقيقتها «ولاء» وأمها تطبخان وتبيعان الوجبات المنزلية

من يعيش مع مريض سرطانٍ يعرف تماماً كم هي رحلة هذا المرض طويلة ومكلفة وكم هي أعباؤها باهظة ولا تُحتمل. ولذلك، وبعد أن أشعلت الشابة آلاء عسيلي مواقع التواصل الإجتماعي بصمودها وبعد أن أخبرت الجميع قصتها من خلال الفيديو المصور مع موقع ياصور، تحرّكت أختها الشابة ولاء عسيلي مع والدتهما سامية عسيلي بمبادرة مميزة للعمل على تأمين تكاليف علاج آلاء ولتحسين أوضاعهم المعيشية في الوقت نفسه.

المبادرة هي عبارة عن أطباق يومية تقوم الشابة ولاء مع والدتها بطبخها حسب الطلب وبيعها بأسعار تناسب الجميع.

وبحسب منشوراتٍ وضعتها الشابتان على صفحاتهما على فيسبوك فإن هذه المبادرة هي من أجل تأمين كلفة علاج آلاء ولأنهم لم يتعودوا يوماً أن يمدّوا يدهم للغريب.

للتواصل مع ولاء 70932403

المصدر: بنت جبيل