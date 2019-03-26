موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

“محاكاة” لحرب محتملة… هذا ما قام به “حزب الله”

المصدر: لبنان 24 0

وضع القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنسبة إلى الجولان المحتل المنطقة على فوهة بركان، مع ترجيح فرضية الحرب ووضعها كاحتمال من بين إحتمالات كثيرة.

من هنا فإن ما سيعلنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم سيكون محطة ينتظرها الجميع، وهو سيعتبر أن امكانات المقاومة المتعاظمة في لبنان وفلسطين ستشكل رادعاً او مؤشراً لميزان قوى يتغير، خصوصاً ان الصواريخ التي اطلقت من غزة على تل ابيب هي عينة من قدرات المقاومة وصواريخها الذكية وقدرتها التدميرية العالية ودقة تصويبها واستهدافها، والاهم أنها غير مرئية لمضادات العدو وشبكات صواريخه التي يسميها “القبة الفولاذية”.

إلاّ أن إحتمالات الحرب تبقى خاضعة لموازين القوى في ظل الاستنفار في صفوف المقاومة وكوادرها، وهو أمر طبيعي وروتيني، في رأي الأوساط المحيطة بـ”حزب الله”، وقد يرتفع منسوبه وقد ينخفض وفق تقديرات قيادة المقاومة.

وفي جديد المعلومات أنه جرت منذ ايام “محاكاة” روتينية لأي حرب محتملة، وهذا ما يؤكد جهوزية المقاومة في مواجهة أي عدوان.

إقرأ ايضاً

بعد غياب أكثر من 15 عاماً.. إطلالة مرتقبة لسهى بشارة (فيديو)

مصلحة الأبحاث الزراعية تحذّر من منخفض جوي يصل لبنان الخميس

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

إسرائيل تنذر المستوطنين: “دوي انفجارات سيسمع قريبا”

أخبار لبنان

باسيل من موسكو: واشنطن تعتبر حزب الله إرهابياً أمّا نحن فلا

أخبار لبنان

البنك المركزي دق جرس الإنذار.. فهل تتحرك الحكومة؟

أخبار لبنان

قوى الامن: توقيف سائق دراجة صدم فتاة وهدد بتفجير قنبلة