مسلحون خطفوا ربيع وزوجته في زحلة… هذا ما حصل!

اعترض ثلاثة اشخاص مسلحين ملثمين ليلا طريق المهندس ربيع ح. وبرفقته زوجته وكانا على متن سيارة نوع FJ cruiser على اوتوستراد زحلة، وهو من سكان مدينة زحلة، وخطفوه مع سيارته تاركين زوجته وسط الطريق.

وعند الأولى من بعد منتصف الليل اطلقوا سراحه في سهل بلدة النبي شيت في بعلبك، بعدما سلبوه سيارته وكل ما كان في حوزته، حيث التجأ ربيع سيرا على الاقدام الى أحد المنازل طالبًا المساعدة.

وحضرت إلى المكان دورية من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش، وفتح التحقيق في ما حصل، والعمل جار لكشف هوية العصابة ليصار الى إجراء اللازم وتوقيفهم.