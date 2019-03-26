ميراي عون تنشر صورتين من مطار موسكو.. فلمن الطائرة الخاصة؟

نشرت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية ميراي عون، صورتين لدى وصول الرئيس ميشال عون الى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.

وترافق السيدة ميراي والدها، إضافةً الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في الوقت الذي بدأت الدولة تخفض النفقات الخارجية.

وبدت السيدة ميراي في الصورة الأولى مبتسمة وهي تلتقط صورة وتظهر طائرة خاصّة خلفها في المطار.

وعن الطائرة الخاصّة، علم “لبنان 24” أنّها تابعة لـcedarjet executive التابعة بدورها لشركة طيران الشرق الأوسط، ويستأجر هذا النوع من الطائرات رجال الأعمال والسياسيون، ولفتت المصادر إلى أنّها من نوع “Embraer -Legacy 500”.