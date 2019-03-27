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استشهد في عكار..الجيش ينعي بركات علي خشفه وهذه نبذة عن حياته

المصدر: وكالات 0

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب أول بركات علي خشفه الذي استشهد بتاريخ 26 /3 /2019 في محلة وادي خالد ــ عكار، أثناء قيامه بواجبه العسكري، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

  • من مواليد 7 / 7 / 1982 مجدلا – عكار.
  • تطوع في الجيش اعتباراً من 5 / 5 / 2005.
  • حائز أوسمة: الحرب ـــ التقدير العسكري ـــ مكافحة الإرهاب.
  • حائز تنويه العماد قائد الجيش 6 مرات وتهنئته خمس مرات، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.
  • الوضع العائلي: متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 27 / 3 / 2019 الساعة 12.00 من مستشفى سيدة السلام – القبيات إلى منزله الكائن في بلدة القليعات – عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 29 و 30 / 3 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في بلدة القليعات.

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