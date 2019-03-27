بالفيديو: من روسيا… “البنت الشلبية” تكريماً للرئيس عون!

استهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الثاني من زيارته الرسمية الى روسيا الاتحادية، بوضع اكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول عند حائط الكرملين حيث اقيمت المراسم التقليدية.

وسار الرئيس عون باتجاه شعلة الجندي المجهول وسط ثلة من حرس الشرف، يتقدّمه عسكريان يحملان اكليلاً من الزهر، فيما عزفت موسيقى الجيش الروسي لحن الموتى.

وعند الوصول الى الشعلة، أحنى الرئيس عون رأسه تحية تقدير للشهداء، قبل أن يستدير والوفد المرافق لمواجهة حرس الشرف والفرقة الموسيقية الذين بدأوا عرضاً عسكرياً أمامهم.

وفي الختام، عزفت الفرقة الموسيقية لحن أغنية “البنت الشلبية” للأخوين رحباني تكريماً لرئيس الجمهورية، ثم لحن أغنية “كاتيوشا” الروسية.