موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

بالفيديو: من روسيا… “البنت الشلبية” تكريماً للرئيس عون!

المصدر: ليبانون ديبايت 0

استهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الثاني من زيارته الرسمية الى روسيا الاتحادية، بوضع اكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول عند حائط الكرملين حيث اقيمت المراسم التقليدية.

وسار الرئيس عون باتجاه شعلة الجندي المجهول وسط ثلة من حرس الشرف، يتقدّمه عسكريان يحملان اكليلاً من الزهر، فيما عزفت موسيقى الجيش الروسي لحن الموتى.

وعند الوصول الى الشعلة، أحنى الرئيس عون رأسه تحية تقدير للشهداء، قبل أن يستدير والوفد المرافق لمواجهة حرس الشرف والفرقة الموسيقية الذين بدأوا عرضاً عسكرياً أمامهم.

وفي الختام، عزفت الفرقة الموسيقية لحن أغنية “البنت الشلبية” للأخوين رحباني تكريماً لرئيس الجمهورية، ثم لحن أغنية “كاتيوشا” الروسية.

إقرأ ايضاً

بعد تصنيف لبنان خامساً بين الدول الأكثر تلوثاً..…

إقفال مطعم دجاج وتوم من قبل وزرة الصحة في الرحاب

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

استشهد في عكار..الجيش ينعي بركات علي خشفه وهذه نبذة عن حياته

أخبار لبنان

على خط شتورة- بيروت.. انزلاق شاحنة كاد يؤدي الى كارثة! (صور)

أخبار لبنان

هل تعود عمليات “حزب الله” في مزارع شبعا؟

أخبار لبنان

“اسماعيل” قُتل أم انتحر في ميشيغان؟ والدته تخرج عن صمتها وتروي الحقيقة!