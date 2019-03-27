رئاسة المطار تحدد آلية عمل السيارات العمومية

صدر عن رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت البيان الآتي: “استناداً إلى القرار 1/247 الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لجهة تحديد آلية عمل السيارات العمومية في مطار رفيق الحريري الدولي، وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار، سوف يبدأ العمل بمضمون القرار أعلاه ابتداءً من يوم الاثنين الواقع فيه 1/4/2019. وعليه، فإنّ على سائقي السيارات العمومية بما في ذلك الشركات التي تتعاطى نقل الركاب من المطار واليه، أخذ العلم والتزام أحكام القرار اعلاه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.