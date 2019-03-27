شجار في ‘مِنّا وجر’ بين علي الديك وسلام الزعتري

وقع شحار كلامي بين الفنان علي الديك ضيف برنامج “منا وجر” (“أم تي في”)، وسلام الزعتري المشارك في التقديم مع فريق البرنامج، وذلك بعدما سأل رباط ضيفه الديك رأيه في مسألة الاعتراف الأميركي بالجولان أرضاً إسرائيلية. وبينما راح يؤكد الديك أنّه رأى في كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب “جعجعة ولم يرَ طحيناً”، تدخّل الزعتري قائلاً إنّ “النظام السوري باع الجولان”، مما أثار غضب الديك الذي رفض كلياً أن يكمل الزعتري رأيه، نازعاً الميكروفون للانسحاب من الحلقة، فما كان من الزعتري إلا أن انسحب بنفسه.

تطلّب الأمر دقائق حتى هدّأ ربّاط الأجواء، وذلك بعد انسحاب الزعتري، فعاد الديك إلى الغناء بعد تأكيده أنّ “سوريا لا تبيع كرامتها ولن تتنازل عن الجولان بهمة رئيسها بشار الأسد”.