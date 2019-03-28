إستعدوا لصيفٍ خانق!

لم تعد إطلالات مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد و “الحجج” التي يقدمها مقنعة لدى قسم كبير من الرأي العام اللبناني الذي ينتظر في سيارته لساعات على الأوتوستراد بين ضبية وجل الديب بانتظار حل أزمة السير المستعصية رغم افتتاح “الجسرين”.

“حجة” الاشغال المستمرة على الأوتوستراد غير مقنعة، و “المكتوب يُقرأ من عنوانه” فالطريق ضاقت ولا تستطيع استيعاب العدد الكبير من السيارات التي تدخل الى بيروت ولو تمت ازالة البلوكات.

وفي هذا السياق، تتخوف مصادر في مجلس الإنماء والاعمار من الأشهر المقبلة، وتحديداً مع بداية ورشة توسيع اوتوستراد جونية حيث سيكون اللبناني أمام “صيف خانق” من زحمة السير التي لن تنتهي الا من خلال مشروع الأوتوستراد الدائري وهو من ضمن الحلول الجذرية الواجب على الدولة تطبيقها.