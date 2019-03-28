إلى المواطنين.. لا تسلكوا هذه الطريق غداً!

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بإزالة الفاصل الوسطي على المسلك الغربي لجسر جل الديب، مقابل مبنى شركة “مازدا” لمسافة /100/ م باتجاه بيروت، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 28/3/2019 لغاية الساعة 3.00 من فجر اليوم التالي، وسيتم منع المرور على مسربين من الطريق على أن تبقى سالكة أمام حركة السير.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.