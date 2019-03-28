الزعتري يلوم بيار رباط.. هذا ما قاله عن ردة فعل علي الديك و”الرايتينغ”

بعد الضجة التي أحدثها الإشكال الذي وقع بين الفنان علي الديك والاعلامي سلام الزعتري على الهواء مباشرة، خلال برنامج “منّا وجر” مع الإعلامي بيار رباط على شاشة الـ”mtv”، حول موضوع أرض الجولان المحتل، قال الزعتري لـ”العربية” “أنه انسحب من البرنامج احتراماً للمقدّم بيار ربّاط وكي تستمر الحلقة”.

وأضاف الزعتري: “لم أقصد إزعاج الفنان علي الديك، لكنني مُقتنع بما قلته عن أن النظام السوري باع الجولان فهذا رأيي ولن أعتذر عن ذلك”.

أما عن ردّه على الديك في وقت أن موقف الأخير من النظام السوري معروف، أجاب “برأيي السؤال لم يكن في مكانه، باعتبار أن البرنامج ترفيهي، لكن في المقابل لا يُمكننا الإحجام عن إبداء رأينا في موضوع سياسي كهذا والاكتفاء بالتصفيق، لأنه يفتح باب النقاش واسعاً”.

وأضاف “من حرقة قلبنا على الجولان المحتل منذ سنوات أبدينا رأينا بكل عفوية بهذا الموضوع”.

“رد الديك طبيعي”

ولم يستغرب الزعتري ردّة فعل الديك على ما قاله، فبرأيه “طبيعية”، كما أنه لم يتفاجأ بتفاعل اللبنانيين مع الذي حصل في البرنامج، لأن مسألة الجولان حسّاسة وستبقى محط تجاذب في الفترة المقبلة.

واستغرب الزعتري ما ساقه البعض من اتّهامات بأن “هناك من دفع لي لأقول ما قلته”، ونفى وجود أي خلفيات سياسية وراء ما حصل، قائلاً: “موقفي جاء في سياق طبيعي”.

وعن ما اعتبره البعض “تمثيلية لكسب الرهان في العالم الافتراضي وطمعاً بالـ”رايتينغ”!، تساءل الزعتري “عادةً يُخطط معدّو البرامج لـ “الرايتينغ” قبل انطلاقة الحلقة، فهل يصح ذلك مع حلقة “منّا وجرّ” التي حصل فيها الإشكال في الدقائق السبعة الأخيرة”؟.

ولفت إلى “أن نسبة المشاهدة للحلقة ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انطلاقتها، فاحتلت المرتبة الأولى كتراندينغ على منصات التواصل الاجتماعي، فعن أي “رايتينغ” يتحدّثون”؟.