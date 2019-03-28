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تجنبوا المرور على نفقي سليم سلام والبربير في هذه الأوقات

المصدر: وكالات 0

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

1- ستقوم إحدى الشركات بتبليط داخل نفق سليم سلام / المسلك الغربي، من وسط بيروت باتجاه المدينة الرياضية، اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً من تاريخ 29/3/2019 لغاية الساعة الخامسة فجراً، ولمدة شهر.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير على المسلك المذكور.

2- سيقوم فريق صيانة الانفاق بإصلاح الانارة في نفق البربير، للسير المتجه من المتحف باتجاه البربير، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً ولغاية الساعة رابعة من فجر اليوم التالي وذلك بتواريخ 31،30،29/3/2019 و1/4/2019.

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ستؤدي هذه الاعمال الى منع المرور في المكان.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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