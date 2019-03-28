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رسالة من طفلة الى نصرالله: “خود المصاري وجيب صاروخ.. بحبك!” (صورة)

المصدر: الجديد 0

نشر احد الناشطين على موقع “فايسبوك” منشوراً اشار فيه الى ان طفلة تدعى حوراء بدأت بجمع الاموال في حصالة “قجة” نقود لاقامة “حفل تكليف” بعد ثلاثة اشهر ودعوة رفيقاتها واصحابها حيث سترتدي الحجاب، وفق ما أفادت قناة “الجديد”.

وبحسب ما اشار اليه الناشط فان حوراء قررت الغاء الحفل وفتح “القجة” للتبرع بما في داخلها الى المقاومة.

وقد ارفق المنشور بصورة لـ”القجة” وبجانبها نقود ورسالة كتبتها حوراء لهذه الغاية الى الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، تقول فيها: “سيد حسن رح اتكلف بدون احتفال، خود المصاري وجيب صاروخ”.

واضافت الطفلة: “بدي من ماما 25000 ليرة بس تقبض بعطيك هني.. بحبك يا سيد “.

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