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علم إسرائيل في كلية الهندسة.. شاهدوا أين وُضع!

المصدر: لبنان 24 0

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال الناشطون إنّها التقطت في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في مجمّع الحدث.

ويظهر في الصورة أنّه تم تعليق علميْن على مدخل الكلية، الأول لبناني والثاني فلسطيني، كما تم وضع علم الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.

وتاتي هذه الصورة بعد أيام على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

يُذكر أنّ ترامب وقع الاثنين مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

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وجاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

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