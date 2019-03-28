لبنان بمرحلة متقدمة بين الدول “المكتئبة”.. هل تشعر بهذه العوارض؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تشير إلى أنّ لبنان احتل المرتبة السادسة في ترتيب الدول العربية من حيث معدلات الإصابة بمرض الاكتئاب.

وبحسب الترتيب، فإنّ في لبنان 255 ألف حالة، ما يمثّل نسبة 4.7% من السكان.

وفي التفاصيل أنّ هذا الترتيب صدر عن منظمة “الصحة العالمية” في العام 2017.

وجاء الترتيب على الشكل التالي:

الإمارات قطر الكويت تونس البحرين لبنان عمان الجزائر المغرب السعودية ليبيا موريتانيا الأردن سوريا العراق السودان اليمن مصر.

وهذه بعض الحقائق عن مرض الاكتئاب:

-الاكتئاب بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية:”مرض يميزه الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي يتمتع بها الشخص عادة”.

-إذا ظهرت عليك هذا الأعراض بشكل يومي ولمدة أسبوعين فأنت مصاب بالاكتئاب: فقدان الرغبة في القيام بنشاطات، وتغير الوزن والشهية، واضطرابات النوم، والشعور بالتعب، وتراجع النشاط، وقلة التركيز.

-هناك أكثر من 300 مليون شخص من مختلف الأعمار على مستوى العالم يعانون من الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إنه السبب الرئيسي للعجز عالميا.

الاكتئاب الحاد يوضع في تصنيف فئة العجز وهو التصنيف ذاته الذي يوضع فيه مرض السرطان في المرحلة المتأخرة.