مصرفان لبنانيّان من بين أفضل 500 علامة تجارية في العالم

أعلن الأمين العام لـ”اتحاد المصارف العربية” وسام فتوح، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لـ”اتحاد المصارف العربية”، دخول بنك “عوده” وبنك “لبنان والمهجر” ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019. وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفين حوالي 509 مليون دولار، والرسملة السوقية لهما نحو 4 مليار دولار.



وحصل بنك “عوده” على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في لبنان لعام 2019، كما احتل المرتبة الـ33 عربياً، والـ393 عالمياً، متقدماً بمرتبة واحدة عن العام 2018، بقيمة علامته التجارية البالغة 284 مليون دولار. وتلاه بنك “لبنان والمهجر” في المرتبة الثانية محلياً، والـ41 عربياً، والـ460 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 225 مليون دولار.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مجلة “The Banker” الصادرة في شهر شباط 2019 والمتضمنة أكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، دخول 45 مصرفاً عربيا اللائحة المذكورة، مقابل 43 مصرفا عام 2018. وبلغ مجموع العلامات التجارية المصرفية للمصارف العربية الـ45 نحو 40.8 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار عام 2018، كما بلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 280.3 مليار دولار.

وقد سجلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 12 مصرفا سعوديا وإماراتيا فيها، تليهما قطر (6 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، فكل من مصر والمغرب (3 مصارف)، ومصرفين لبنانيين، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عمان والبحرين.

وتصدرت المصارف الإماراتية المذكورة في اللائحة بالنسبة لمجموع قيمة العلامة التجارية المصرفية والذي بلغ نحو 15.5 مليار دولار، تليها المصارف السعودية (11.3 مليار دولار)، فالقطرية (7.1 مليار دولار)، فالكويتية (3.4 مليار دولار)، فالمغربية (988 مليون دولار)، فالمصرية (984 مليون دولار)، فاللبنانية (509 مليون دولار). أما بالنسبة للرسملة السوقية، فتصدرت المصارف السعودية المذكورة في اللائحة بالنسبة لمجموع الرسملة السوقية والذي بلغ نحو 157.9 مليار دولار، تليها المصارف الإماراتية (104.5 مليار دولار)، فالقطرية (72.8 مليار دولار)، فالكويتية (31.7 ملبار دولار)، فالمغربية (17.1 مليار دولار).