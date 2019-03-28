مواطن يتجاوز الحاجز فيقوم العناصر بركله.. فيديو يثير ضجة واللبنانيون منقسمون! (فيديو)

إثر قيام دورية من قوى الامن الداخلي في منطقة بشارة الخوري بنصب حاجز لتطبيق قانون السير وتغريم المخالفين، قام احد المواطنين بمحاولة تجاوز الحاجز فقام افراد الحاجز بركله ما ادى الى وقوعه ارضا واصابته برضوض وخدوش، بحسب ما ذكرت صفحة “وينيه الدولة” عبر حسابها على “فايسبوك”.

وأشارت الصفحة الى أن “العناصر قاموا بنقل المُصاب الى جانب الطريق وتسطير محضر ظبط بحقه للاسباب التالية: عدم امتثال للقوى الامنية، عدم وضع طاسة، عدم تسجيل، عدم وجود لوحة قانونية، كما تم حجز دراجته النارية.



وانقسم اللبنانيون بآرائهم حول هذا الفيديو، إذا قال البعض أنه لم يكن عليه أن يتجاوز الحاجز مهما كانت الأسباب، فيما آخرون اعتبروا أنه ضحية وأنه تجاوز الحاجز لأنه لا يمتلك المال لتسجيل دراجته.

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المصدر: وينيه الدولة