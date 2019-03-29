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المازوت يعود لمعمل دير عمار.. والكمية تكفي أياماً فقط!

المصدر: لبنان 24 0

منذ 3 أيام، توقّف العمل كلياً بمعمل دير عمار إثر إيقاف المجموعتين الغازيَّتَيْن الأولى والثانية بسبب عدم توفّر مادة المازوت وعدم قيام بواخر الطاقة بتفريغ حمولتها ما أدّى لغرق طرابلس والشمال بالعتمة وارتفاع تقنين الكهرباء ليصل حتى 20 ساعة من أصل 24 ساعة في بعض المناطق.

وبعد 3 أيام، وإثر إعادة فتح الاعتماد اللازم من قبل وزارة المالية، قامت مساء أمس باخرة المازوت بإفراغ حمولتها في معمل دير عمار ما أدّى إلى إعادة العمل بالمجموعتين الغازيتين الأولى والثانية مما سيؤدّي حكماً لتحسّن التغذية الكهربائية لتعود لسابق عهدها الضعيف أصلاً.

مصدر خاص أكّد لـ”لبنان 24″ أنّ تعبئة المازوت حصلت مساءً لخزّان واحدٍ وبنصف كميته، وذلك بانتظار وصول باخرة ثانية يوم الثلاثاء القادم وإلا فإنّ الكمية المفرّغة ستكفي لمدة 10 ايام فقط.

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