“برد وما لابسين منيح”.. صورة مؤثرة لطفلين نائمين على الرصيف في صيدا!

نشر موقع “يا صور” صورة، نقلها عن أحد المواطنين، وهي تظهر طفلين ينامان قرب مولد للكهرباء على الرصيف في مدينة صيدا.

ولفت الموقع الى أنّ المواطن أرفق الصورة بالتعليق التالي: “الصورة من اشارة سهل الصباغ بصيدا، الساعة 11 بالليل… يبدو انو “المعلم” (لانه لا يرتقي ان يقال عنه اب) نسي يجيب الولاد من “الشغل” عالاشارة، والدني برد وما لابسين منيح، فلاقو افضل محل ينامو حد الموتور، رغم الضجة ودخنة المازوت، بس اقله، دفا”.





فإلى متى سيبقى هؤلاء الاطفال ضحية استغلال ذويهم، ثم يكبرون ليصبحوا انفسهم يستغلون جيلا جديدًا من الاطفال؟