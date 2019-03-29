تدابير سير ترافق رالي الربيع الرابع والثلاثين

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة ما يلي:

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة “رالي الربيع الخامس والثلاثين”، وذلك يوم الأحد 31/3/2019، وينطلق المتسابقون عند الساعة السابعة صباحاً من أمام كازينو لبنان، على عدة مراحل:

المرحلة الخاصة الأولى، والثالثة للسرعة /17.36/ كلم. (بلاط ــــ طورزيا):



سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.02 إلى الساعة 8.32 ومن الساعة 9.31 الى الساعة 12.01، وذلك على الطريق الممتد من بلاط صعودا باتجاه بشللي، زبدين، بير الهيت، ثم باتجاه الحصون، فرحت السقي، وصولاً الى طورزيا.

المرحلة الخاصة الثانية، الرابعة والسادسة للسرعة 21.30 كلم (حبوب ـ بنتاعل)

سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.50 إلى الساعة 9.20، ومن الساعة 10.19 الى الساعة 12.49، ومن الساعة 13.14 الى الساعة 15.44، وذلك على الطريق الممتد من حبوب صعودا باتجاه فدار التحتا، ثم فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا، جربتا، وصولاً الى بنتاعل.

المرحلة الإستعراضية الخاصة الخامسة والسابعة 1.35 كلم (كازينو لبنان)

سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 11.27إلى الساعة 13.57، ومن الساعة 14.22 الى الساعة 16.52، وذلك من النقطة المقابلة لمطعم أطلال بلازا بإتجاه كازينو لبنان صعوداً نحو مدخل الكازينو.

لذلك سيتم منع المرور على الطرقات المذكورة في الأوقات المحددة أعلاه، على أن يعاد فتحها بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.