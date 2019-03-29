عون إلى تونس غداً

يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر غد السبت إلى تونس لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية في دورته الثلاثين، الذي يعقد في العاصمة التونسية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب والثقافة الدكتور محمد داود داود، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، سفير لبنان في تونس طوني فرنجية ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في القمة التي تبدأ اعمالها الساعة العاشرة قبل ظهر الأحد بتوقيت تونس (الحادية عشرة بتوقيت بيروت).

كما ستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة.