موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

عون إلى تونس غداً

المصدر: وكالات 0

يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر غد السبت إلى تونس لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية في دورته الثلاثين، الذي يعقد في العاصمة التونسية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب والثقافة الدكتور محمد داود داود، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، سفير لبنان في تونس طوني فرنجية ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في القمة التي تبدأ اعمالها الساعة العاشرة قبل ظهر الأحد بتوقيت تونس (الحادية عشرة بتوقيت بيروت).

كما ستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة.

إقرأ ايضاً

لا كهرباء في هذه المناطق بدءاً من اليوم ولغاية هذا التاريخ

قادم من الجزر اليونانية.. استعدوا لمنخفض جوي بهذا اليوم:…

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

“برد وما لابسين منيح”.. صورة مؤثرة لطفلين نائمين على الرصيف في صيدا!

أخبار لبنان

أرقام صادمة للدين العام في لبنان.. كم يبلغ في الدقيقة الواحدة؟

أخبار لبنان

تدابير سير ترافق رالي الربيع الرابع والثلاثين

أخبار لبنان

ندى البستاني: خطّة الكهرباء يجب أن تُقرّ ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت