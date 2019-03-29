قادم من الجزر اليونانية.. استعدوا لمنخفض جوي بهذا اليوم: عواصف رعدية وثلوج!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب 75 كلم/س خاصة في الجنوب، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب الجزر اليونانية يؤدي الى طقس عاصف وماطر اعتبارا من بعد ظهر السبت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار متفرقة وبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب 75 كلم/س خاصة في الجنوب يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

الأحد: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ال 90 كلم/س احيانا يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار تكون غزيرة خاصة في المناطق الجنوبية مما تسبب سيول وانجراف للتربة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، وتلامس ال 1300 متر خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الارز من -3 الى 7 درجات، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم طرابلس 0,0 ملم 605,6 ملم 1053,7 ملم 752,3 ملم

زحلة 3,8 ملم 429,3 ملم 917,2 ملم 571,0 ملم

بيروت 0,2 ملم 438,9 ملم 912,8 ملم 758,0 ملم

صور 1,6 ملم / ملم 774,9 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

-حال البحر: مائج رارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 17,57