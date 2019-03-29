ما جديد “البطاقة الصحية” التي ينتظرها اللبنانيون؟ الوزير يوضح

وعد وزير الصحة العامة جميل جبق بمتابعة وضع البطاقة الصحية حيز التنفيذ، موضحاً أنها “لا تزال هذه البطاقة بحاجة للتمويل بعد إقرارها في كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب”.

وأكد جبق خلال استقباله وفدا من تلامذة مدرسة WellSpring أنه “سيسعى طيلة مدة توليه الوزارة، لتحقيق ما يجعل النظام الصحي أكثر شمولية وتطورا في لبنان بما ينعكس على نوعية الحياة ويجعلها أكثر ملاءمة لجميع اللبنانيين ولا سيما للصغار منهم الذين سيبنون المستقبل”.

وبالنسبة إلى علاجات السرطان، أوضح جبق أن “هذه العلاجات يجب أن تلقى موافقة اللجنة الطبية المعنية كي توافق عليها وزارة الصحة بعد ذلك”. كما جدد التأكيد أن وزارة الصحة “في صدد إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية وتجديد تجهيزاتها في إطار خطة تم الإعلان عنها أمس في خلال اللقاء مع ممثلين عن إدارات هذه المستشفيات. وأكد أن هذه الخطة ستجد طريقها إلى التنفيذ على المدى القصير”.

وكان استقبل وزير الصحة العامة جميل جبق رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتان الذي أوضح أن الزيارة هي الأولى لتهنئة جبق على مهمته الوزارية، “وكان فرصة للحديث عن النشاطات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان في شكل عام ولا سيما في ميدان الصحة”. أضاف: “كنت مهتما بالاستماع إلى ما لدى الوزير جبق من اهتمامات لتحديد مجالات التعاون الثنائي”.

من زوار وزير الصحة سفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز. وتم البحث في أطر التعاون المشترك ودعم عمل وزارة الصحة لمصلحة جميع المواطنين.