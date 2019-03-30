“الدوّار” اقترب: الأمطار طوفانية بهذه المناطق.. وهكذا سيكون الطقس بالأيام!

على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس: “يقترب المنخفض الجوّي “الدوّار” الذي ضرب اليونان منذ ايام قليلة، من لبنان وقد بدأ تأثيره على لبنان والساحل السوري والفلسطيني اعتبارا من صباح يوم السبت وستشتد غزارة الأمطار خلال النهار مع عواصف رعدية.

سوف يستقر هذا المنخفض فوق لبنان وغرب سوريا وشمال الأردن وفلسطين حتى يوم الثلاثاء بسبب الرياح الشرقية التي ستعيق سير الأمطار نحو الداخل، فتتكدّس السحب الركامية فوق لبنان وفلسطين بخاصة يومي السبت والأحد وتشتد الأمطار لتتحوّل الى طوفانية بين مساء السبت ومساء الأحد مترافقة مع اشتداد بسرعة الرياح والصواعق والبرَد الغزير.

وبتحديث جديد لرادار الهطولات اليكم المناطق التي شتشهد امطاراً طوفانية خلال هذه الفترة:

جبيل، عمشيت، جونية، الجبال الغربية الكسروانية والمتنية، المتن، عاليه والشوف، بيروت، الدامور، صيدا وصور والنبطية، بنت حبيل، رميش مرجعيون وجزين، البقاع الغربي والأوسط، والمناطق الشمالية في فلسطين، ويتوقع ان تتخطى نسبة الهطولات 150مم في المناطق الجنوبية (حتى يوم الثلاثاء)، الأمر الذي قد يسبب سيولاً وفيضانات في المناطق الساحلية كافة.

تتساقط الثلوج الغزيرة فوق المرتفعات التي تعلو 1300/1400 متر ويشير رادار الثلوج ان الجبال اللبنانية الوسطى ستشهد تراكمات ثلجية تتراوح بين 30 و 50 سنتم (1900/2100متر)،

بالمقابل، يتشكّل منخفَض مداريّ بين البحر الأحمر ووسط المملكة السعودية سيتحوّل الى عاصفة من الدرجة العالية ستضرب العراق ظهر يوم السبت، بخاصة بغداد واربيل والجوار وتنحرف نحو ايران لتعيد سيناريو السيول المدمرة والفيضانات التي اغرقت مساحات شاسعة من البلاد وستتأثر الكويت والبحرين بأمطار غزيرة وعواصف رعدية.

الحرارة على الساحل: 16/12

في البقاع: 7/4

الجبال 1200 متر: 6/3

الضغط الجوّي: 1005hpa

الرطوبة: 95%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 30 و 85 كلم في الساعة”.