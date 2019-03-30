“الشتاء باقٍ”: أمطار وعواصف ورياح.. وارتفاع الموج سيبلغ الــ3 أمتار!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال80كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1300 متر. وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي يؤدي الى طقس عاصف وماطر ويستمر خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية. تتساقط أمطار متفرقة صباحا وتكون غزيرة خاصة جنوب البلاد مع رياح قوية تقارب ال 75كم/س يرتفع معها موج البحر. تصبح الأمطار أكثر شمولية بدءا من بعد الظهر حيث تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة مع ضباب على المرتفعات، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

يوم غد الأحد: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال80كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1300 متر.

الإثنين غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب على المرتفعات، كما تهطل الأمطار والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1300 متر.