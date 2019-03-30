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بالصور: نصر الله يظهر في دعاية لماركة عالمية!

المصدر: ليبانون ديبايت 0

نشرت إحدى ماركات الملابس العالمية على “تويتر” دعاية لمنتج جديد، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما وجدوا ما يتندرون به، لوجود صورة أمين حزب الله في الإعلان.

ونشرت شركة الملابس العالمية H&M صورتين لرجل يرتدي بدلة ويقرأ صحيفة باللغة الإنجليزية ظهرت عليها صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وسرعان ما التقط المتابعون الصورة وعلقوا عليها، وقال أحدهم ساخرا: “سيسحب الإعلان والمصور والمخرج والعارض وكل من شارك في هذا العمل”.

كما علق شخص آخر قائلا: “حتى أفخم الماركات بس بدهن يعملو دعاية ما بيمشي حالن إلا إذا حطو صورة السيد حسن نصر الله”.

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