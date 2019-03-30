في صيدا.. استغلّ نزولها من سيّارة الأجرة ليسرقها!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – بلاغاً جاء فيه: “بتاريخ 26/3/2019، ادّعت أمام مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك القديمة “س. ش.” (مواليد عام 1994، فلسطينيّة) أنها وأثناء انتقالها ضمن مدينة صيدا على متن سيّارة أجرة، تعرضت لعملية سرقة مبلغ ألفي دولار أميركي ومصاغ من داخل محفظتها.



نتيجةً للإستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة إستقصاء الجنوب، تمكنت، خلال فترة زمنية وجيزة، من تحديد هويّة السّارق وهو سائق سيّارة الأجرة: – س. م. (مواليد عام 1983، لبناني) الذي تم توقيفه في محلة تقاطع مستشفى ايليا في صيدا، وسلّم إلى مخفر صيدا القديمة.

بالتحقيق معه من قبل المخفر المذكور، اعترف بإقدامه على السرقة، وأنه استغل نزول المدّعية الموقّت من السيارة لشراء كوب من العصير، وقام بنشل المال والمصاغ من محفظتها التي تركتها خلال نزولها على المقعد الخلفي.

أودع الموقوف القضاء المختص”.