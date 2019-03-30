كانت تلعب فسقطت عليها البوابة.. فاجعة في صور ضحيتها ابنة الـ4 سنوات!

ودعت بلدة الشيعيتية في صور السبت الطفلة أسيل عساف البالغة من العمر 4 سنوات و 6 أشهر.

وفي التفاصيل، فإن أسيل كانت تلعب الجمعة مع شقيقها محمد، وهما توأمان، بالقرب من منزلهما حيث هناك بوابة حديدية، فقررت أسيل اللعب عليها مع شقيقها فتسلقاها حتى وصلا الى الفتحة المخصصة للشباك، لكنهما فقدا توازنهما وسقطت البوابة بهما.

وفيما اصيب محمد بجروح طفيفة، علقت رجلا أسيل بين القضبان الحديدية، ولم تتمكن من افلات نفسها، فوقعت ووقعت عليها البوابة، ما ادى الى اصابتها بنزيف حاد بالرأس وكسر في رقبتها.

وخلال نقلها في سيارة الصليب الاحمر الى المستشفى، أكد المسعفون أنه لا يمكنهم أخدها الى بيروت لأن جسدها لا يحتمل، فتم التوجه بها الى أقرب مستشفى في صيدا، حيث فارقت الحياة.