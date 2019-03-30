ما حقيقة إمتلاك آلان عون سيارة بمليوني دولار؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورةً لبينات عن إحدى السيارات قالوا إنّها تعود للنائب آلان عون، وتبلغ قيمتها مليوني دولار.

من جانبه، ردّ عون على الصورة التي انتشرت، قائلاً: ” قطعاً للحملة الموجّهة التي يشنّها أحد الجيوش الإكترونية علييّ، ان قضية السيارة الفاخرة التي يتم التداول بها (بأرقام مضخّمة) وهو خبر قديم يعود لـ9 سنوات الى الوراء”.

وأوضح آلان عون في منشور على حسابه عبر “فيسبوك” أن السيارة “كانت تعود لصهري الذي كنت أحد شركائه في حينها في أعمال البناء وتجارة السيارات للخارج وهي دخلت لبنان بشكل مؤقت وخرجت بعد ٦ أشهر عند بيعها للخارج كما هو مفترض من الأساس وتمّ دفع رسوم الـTVA المتوجّبة عليها”.