أسماءُ ومدن: مطار بيروت يعجّ بالنواب والوزراء.. فإلى أين يسافرون؟

سجّل مطار رفيق الحريري الدولي حركة كبيرة للمسافرين من النواب والوزراء والمسؤولين، خلال الأسبوع الأخير من آذار، وبدا ذلك من خلال البيانات التي تنشرها صحيفة “اللواء” بشكل يوميّ.

ففي 30 آذار، سجّلت 175 حركة طيران و23645 راكباً، وتوزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 84 رحلة، إقلاع 91 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 11179 راكباً، مغادرة: 12466 راكباً، وترانزيت: لا أحد.

-وفد برلماني ضمّ النواب: سامي فتفت طوني فرنجية، علي بزي، هادي أبو الحسن وانطوان حبشي عاد من جنيف.

النائب آلان عون عاد بطريق اسطنبول.

النائب فؤاد مخزومي عاد من جنيف.

النائب نعمة افرام غادر إلى اسطنبول.

الوزير السابق رائد خوري غادر إلى لندن.

النائب السابق روبير فاضل غادر إلى باريس.

قنصل عام موريشوس في لبنان سالم بيضون عاد من موريشوس بطريق الرياض.

الأمينة التنفيذية للإسكوا د. رولا دشتي غادرت بطريق باريس.

وفي 28 آذار، سجّلت حركة المطار 180 حركة طيران و22373 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 90 رحلة، إقلاع 90 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 12861 راكباً، مغادرة: 9509 ركاب، وترانزيت: 3 ركاب.

وزير الزراعة حسن اللقيس عاد من جدّة.

وزير الثقافة محمّد داوود عاد من الرياض.

-النائبان نعمة طعمة وآلان عون غادرا بطريق اسطنبول.

-النائبان نعمة طعمة وآلان عون غادرا بطريق اسطنبول. الوزير السابق طارق متري عاد من القاهرة.

الوزير السابق جان لوي قرداحي عاد من الدوحة.

-الوزير السابق مروان خير الدين عاد بطريق فرنكفورت.

-الوزير السابق مروان خير الدين عاد بطريق فرنكفورت. النائب السابق نبيل دو فريج غادر إلى دبي.

وفي 27 آذار، سجّلت حركة المطار 156 حركة طيران و19978 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: حركة الطائرات: هبوط 77 رحلة، إقلاع 79 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 11012 راكباً، مغادرة: 8928 راكباً، وترانزيت: 38 راكباً.

بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان غادر إلى روما.

-النائب جورج عطا الله غادر إلى دبي.

-النائب جورج عطا الله غادر إلى دبي. الوزير السابق محمّد يوسف بيضون عاد من القاهرة.

الوزير السابق بسّام يمين عاد من باريس.

النائب السابق انطوان اندراوس غادر إلى إيطاليا.

وفي 26 آذار، سجّلت حركة المطار 148 حركة طيران و18336 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 75 رحلة، إقلاع 73 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 10109 ركاب، مغادرة: 8205 ركاب، وترانزيت: 22 راكباً.

وفي 26 آذار، سجّلت حركة المطار 148 حركة طيران و18336 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: حركة الطائرات: هبوط 75 رحلة، إقلاع 73 رحلة. حركة الركاب: وصول: 10109 ركاب، مغادرة: 8205 ركاب، وترانزيت: 22 راكباً. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان غادر إلى روسيا.

-وزير الزراعة حسن اللقيس غادر إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

-وزير الزراعة حسن اللقيس غادر إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. حاكم مصرف لبنان رياض سلامه غادر إلى باريس.

الوزير السابق دميانوس قطار عاد من باريس.

-الوزير السابق يوسف سلامه عاد من باريس.

-الوزير السابق يوسف سلامه عاد من باريس. النائب السابق باسم الشاب عاد من لندن.

وفي 25 آذار، سجّل المطار 170 حركة طيران و21592 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: حركة الطائرات: هبوط 87 رحلة، إقلاع 83 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 11318 راكباً، مغادرة: 10205 ركاب، وترانزيت: 69 راكباً.

وزير الثقافة محمّد داوود داوود غادر إلى الرياض.

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد غادر إلى اسطنبول.

النائب آلان عون عاد من بروكسيل.

النائب جهاد الصمد عاد من اسطنبول.

النائب محمّد الخواجه عاد من بغداد.

النائب علي خريس عاد بطريق فرانكفورت.

النائب السابق باسم السبع عاد من باريس.

الوزير السابق ناصر الصعيدي غادر إلى دبي.

الوزير السابق سليم الصايغ عاد من باريس.

وفي 23 آذار، سجّل المطار 169 حركة طيران و21222 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:حركة الطائرات: هبوط 84 رحلة، إقلاع 85 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 9081 راكباً، مغادرة: 12141 راكباً، وترانزيت: لا أحد.